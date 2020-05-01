Названы сроки начала сборки первой тяжелой ракеты «Ангара-А5М»





Алексей Варочко, генеральный директор Центра имени М. В. Хруничева, рассказал о ближайшей перспективе. Сборку лётного образца начнут в начале 2023 года. В «Ангару» установят улучшенный двигатель с повышенной тягой, при этом предусмотрят его функционирование в нефорсированном режиме. Данное решение позволит дополнительно увеличить надёжность носителя и безопасность экипажа космического корабля, выводимого на орбиту. Предусматривается установка специальной аппаратуры, которая защитит конструкцию и людей от нештатной ситуации. Речь идёт о повышении степени защиты космонавтов в случае угрозы жизни.Российский Минобороны и государственная корпорация «Роскосмос» согласовали модификацию тяжёлой ракеты «Ангара-А5М» в январе нынешнего года. Утверждён её внешний вид и основные технические параметры, предположительно, носитель соберут в 2024 году.