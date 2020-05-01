Учёные обнаружили останки трех рабов с необычной формой зубов





Для изучения были отобраны образцы ДНК и изотопы. «Мы объединили молекулярную биологию, изотопные данные и инструменты биоинформатики со знаниями, связанными с классической историей, антропологией и археологией, и благодаря этому смогли понять историю жизни некоторых рабов из Африки в Америке», - сообщил Йоханнеса Краузе. Учёные выявили три черепа, передние резцы у которых напоминали треугольные зубы акул или динозавров.Согласно утверждению экспертов, данные «украшения» не свойственны для индейцев, однако они до сих пор используются жителями некоторых регионов Западной Африки. Во время изучения скелетов трех человек эксперты нашли следы огромного количества травм. А также благодаря результатам научной работы над останками удалось узнать, что один из рабов был заражен штаммом вируса гепатита B. Также были выявлены симптомы фрамбезии у другого человека. По итогам исследования учёные пришли к выводу, что инфекционные заболевания могли быть распространены в результате работорговли.