Анастасия Голд и Илья Яббаров накинулись на Селену Майер
В студии шоу «Бородина против Бузовой» произошла очередная драка между участниками реалити-шоу. Анастасия Голд и Илья Яббаров накинулись на Селену Майер.
Анастасия Голд и Илья Яббаров не ладят со многими участниками «Дом-2», поэтому большинство эфиров реалити-шоу посвящено их разборкам с коллективом. Недавно в Сети опубликовали анонс шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали Селену Майер, Илью Яббарова и его возлюбленную. На кадрах участник «Дом-2» начал оскорблять свою коллегу и подошел к ней, чтобы ударить. Но присутствующие в зале участники проекта не дали молодому человеку это сделать.
Тогда к Селене Майер подбежала Анастасия Голд и хотела ударить девушку по лицу, но та оттолкнула ее. В этот момент Илья Яббаров вцепился в волосы своей коллеги, молодого человека оттащил Николай Должанский, в то время как Анастасия Голд продолжала драться с Селеной Майер. В результате участница «Дом-2» убежала и заявила, что больше не хочет оставаться на проекте рядом с этими людьми, а руководству придется выбирать между ней и Анастасией Голд с Ильей Яббаровым.
Анастасия Голд и Илья Яббаров не ладят со многими участниками «Дом-2», поэтому большинство эфиров реалити-шоу посвящено их разборкам с коллективом. Недавно в Сети опубликовали анонс шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали Селену Майер, Илью Яббарова и его возлюбленную. На кадрах участник «Дом-2» начал оскорблять свою коллегу и подошел к ней, чтобы ударить. Но присутствующие в зале участники проекта не дали молодому человеку это сделать.
Тогда к Селене Майер подбежала Анастасия Голд и хотела ударить девушку по лицу, но та оттолкнула ее. В этот момент Илья Яббаров вцепился в волосы своей коллеги, молодого человека оттащил Николай Должанский, в то время как Анастасия Голд продолжала драться с Селеной Майер. В результате участница «Дом-2» убежала и заявила, что больше не хочет оставаться на проекте рядом с этими людьми, а руководству придется выбирать между ней и Анастасией Голд с Ильей Яббаровым.