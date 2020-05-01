АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Эксперты назвали 5 самых лучших бюджетных иномарок с наиболее надежными 1,6-литровыми моторами, способными преодолеть 250 тыс. километров пути. При анализе оценивались модели, представленные на вторичном рынке.
Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Лидером ТОП-5 стала Toyota Corolla, оснащенная 124-сильным агрегатом 1ZR-FE, способным без серьезных дефектов проехать до 400 тыс. километров. Вторую позицию разделили Kia Rio и Hyundai Solaris с моторами из серии G4FC. При хорошем обслуживании водитель легко наберет на спидометре 350 тыс. км. Замыкает тройку Renault Logan-Sandero с мотором H4M, являющимся аналогом HR16DE. Его запаса прочности хватит на 300 тыс. км.

Nissan Note и Tiida уверенно разместились на четвертой позиции за агрегат HR16DE, который в легкую преодолеет 300 тыс. км. Последнее место досталось Skoda Rapid и Volkswagen Polo с установками серий CWVB и CWVA. Моторы расходуют много масла, но могут проехать 250 тыс. км.

Эксперты советуют не забывать, что ресурс любого двигателя зависит от надежного и своевременного ТО, качества масла, условий эксплуатации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров стал обладателем первой персональной музыкальной открытки от Олега…
Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными…
В Москве умер старейший артист Вахтанговского театра Евгений…
Анастасия Голд и Илья Яббаров накинулись на Селену…
Apple перешла на удаленную работу над устройствами из-за…
Певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для родного города…
В Сети опубликовали апрельский рейтинг с самыми быстрыми…
"Наша история любви самая трогательная": Настя Задорожная впервые показала…
Стоимость обновленной версии бюджетного кроссовера Skoda Kamiq снизилась на…
Саша Савельева призналась, что не замечает самоизоляцию из-за хлопот с…
Xiaomi заподозрили в сборе данных о владельцах…
"Все мы тут не в своём уме": Плющенко надел кастрюлю на голову, а Рудковская изобразила трубача с веником и…
Медики назвали преимущества пластиковых щитков перед…
Евгений Гор о выписке Надежды Бабкиной: «Вернулась домой…
Тысяча игроков прошла через «ужас»: В сложном шутере GTFO открылись две новые…
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина из-за оскорбившего ее…
Анна Калашникова презентовала новый трек о любви…
Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову и хотел его…
Пикап JAC T6 для россиян подорожал на 50-100 тыс.…
«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Тимур Батрутдинов по-прежнему…
Самый дешевый iPhone SE обгоняет самый быстрый…
Джиган об Оксане Самойловой: "Все будет…
Житель Балаково продает «золотые» унитаз и раковину за 48 тыс.…
Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным…
Российские медики рекомендуют аллергикам с особым вниманием отнестись к…
Алексей Купин требует, чтобы Майя Донцова срочно…
Медики оценили риск второй волны коронавируса в…
Экс-участница «Дом-2» Анастасия Кочервей перенесла операцию по удалению раковой опухоли в…
Просмотреть все новости