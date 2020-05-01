Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных иномарок с самыми надежными моторами





Лидером ТОП-5 стала Toyota Corolla, оснащенная 124-сильным агрегатом 1ZR-FE, способным без серьезных дефектов проехать до 400 тыс. километров. Вторую позицию разделили Kia Rio и Hyundai Solaris с моторами из серии G4FC. При хорошем обслуживании водитель легко наберет на спидометре 350 тыс. км. Замыкает тройку Renault Logan-Sandero с мотором H4M, являющимся аналогом HR16DE. Его запаса прочности хватит на 300 тыс. км.Nissan Note и Tiida уверенно разместились на четвертой позиции за агрегат HR16DE, который в легкую преодолеет 300 тыс. км. Последнее место досталось Skoda Rapid и Volkswagen Polo с установками серий CWVB и CWVA. Моторы расходуют много масла, но могут проехать 250 тыс. км.Эксперты советуют не забывать, что ресурс любого двигателя зависит от надежного и своевременного ТО, качества масла, условий эксплуатации.