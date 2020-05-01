Apple перешла на удаленную работу над устройствами из-за коронавируса

«Наш бизнес продолжает развиваться, а результатом его успеха являются наши новые продукты, радующие пользователей. Все наши работники трудятся дома. Оказалось, отдельные сферы деятельности теперь более продуктивны. Разумеется, успех дела зависит от поставленных задач», - заявил Кук.





Apple не стала останавливать работу над новыми гаджетами. Штат компании перешел на удаленный режим и уже начал привыкать творить в домашних условиях. Несмотря на возникающие сложности, холдингу удалось выпустить и запустить в продажу несколько девайсов, среди которых ноутбук и смартфон.После окончания пандемии руководство Apple планирует пересмотреть привычные рабочие процессы, используя полученный во время удаленной деятельности опыт.