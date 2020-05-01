Apple перешла на удаленную работу над устройствами из-за коронавируса
Корпорация Apple перешла на удаленную работу над устройствами из-за коронавируса. Тим Кук прокомментировал ситуацию с пандемией после публикации финансовой отчетности.
Apple не стала останавливать работу над новыми гаджетами. Штат компании перешел на удаленный режим и уже начал привыкать творить в домашних условиях. Несмотря на возникающие сложности, холдингу удалось выпустить и запустить в продажу несколько девайсов, среди которых ноутбук и смартфон.
После окончания пандемии руководство Apple планирует пересмотреть привычные рабочие процессы, используя полученный во время удаленной деятельности опыт.
Apple не стала останавливать работу над новыми гаджетами. Штат компании перешел на удаленный режим и уже начал привыкать творить в домашних условиях. Несмотря на возникающие сложности, холдингу удалось выпустить и запустить в продажу несколько девайсов, среди которых ноутбук и смартфон.
«Наш бизнес продолжает развиваться, а результатом его успеха являются наши новые продукты, радующие пользователей. Все наши работники трудятся дома. Оказалось, отдельные сферы деятельности теперь более продуктивны. Разумеется, успех дела зависит от поставленных задач», - заявил Кук.
После окончания пандемии руководство Apple планирует пересмотреть привычные рабочие процессы, используя полученный во время удаленной деятельности опыт.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:30