Евгений Гор о выписке Надежды Бабкиной: «Вернулась домой здоровенькой»

«Друзья, наконец, закончился этот месяц полного трэша. Надежда Георгиевна чувствует себя хорошо, так что пишу финальный апдейт по больнице и закрываю тему. Ну что, выписали нас здоровенькими и раньше предполагаемой даты. Ура, товарищи!» - написал Гор.

Врачи обещали выписать Бабкину, попавшую к ним с пневмонией, 1 мая. К назначенному дню все анализы перепроверили и отпустили пациентку домой. Певица поблагодарила медиков за профессионализм, заботу и правильно подобранное лечение. Дальнейший восстановительный курс она пройдет дома.Ранее Алена Кравец назвала причину болезни Бабкиной. Светская львица утверждает, что всему виной «отсутствие секса».