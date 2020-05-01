Xiaomi заподозрили в сборе данных о владельцах смартфонов

«Мы чтим законы и собираем данные только о людях, давших на это свое согласие. Данный пункт прописан в соглашении, которое человек читает перед использованием любого приложения», - заявили в Xiaomi.







Xiaomi Redmi Note 8 пересылает на сервера китайской корпорации данные о поисковых запросах, просмотре новостей и встроенных в смартфон приложениях, посещаемых сайтах. Девайс делится с разработчиками информацией о настройках телефона и открытых папках. База хранится в Сингапуре, но ее отправка ведется через зарегистрированные в КНР домены.Эксперт Эндрю Тирни рассказал, что Xiaomi выпускает не только шпионские смартфоны, но и приложения. Доказано, что данные о пользователях собирают Mint Browser и Mi Browser Pro.