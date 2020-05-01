"Все мы тут не в своём уме": Плющенко надел кастрюлю на голову, а Рудковская изобразила трубача с веником и совком

Александр Плющенко, известный в социальных сетях под псевдонимом Гном Гномыч, спросил у своих преданных поклонников, чтобы они хотели увидеть на его странице в Instagram в период карантина. Мальчик поинтересовался, хотят ли фанаты, чтобы он снял видео и какое именно. Также в комментарии Александр Плющенко написал цитату из сказки "Алиса в стране чудес": "Все мы тут не в своём уме, ни ты, ни я".Мальчик показал подписчикам видео, на котором его знаменитые родители развлекаются на карантине. На кадрах Евгений Плющенко надел кастрюлю на голову и бил по ней крышкой, а Яна Рудковская изобразила трубача, использовав в качестве инструмента веник и совок. Подписчики пришли в восторг от шуточного ролика. Многие поблагодарили Александра Плющенко за поднятое настроение.