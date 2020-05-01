В Сети опубликовали апрельский рейтинг с самыми быстрыми Android-смартфонами
Во Всемирной сети опубликовали апрельский рейтинг с самыми быстрыми смартфонами, функционирующими на ОС Android. На рынок поступили 17 новых мобильных устройств данного сегмента.
Лидером признали смартфон Oppo Ace2, данная модель получила в тестах Master Lu 522,11 тыс. баллов. Далее следует iQOO Neo3, за ним называют новые смартфоны OnePlus 8 Pro и OnePlus 8. Специалисты, предложившие тесты, отметили характерную особенность. В рейтинге первые четыре позиции заняли гаджеты, которые функционируют на основе процессора Snapdragon 865 от Qualcomm. Вслед за ними располагаются аппараты, работающие на платформе Kirin 990 5G и Kirin 985.
Опубликованный в интернете апрельский рейтинг наиболее популярных мобильных устройств, производимых различным компаниями, показывает, что продукция Xiaomi, OnePlus и Huawei не завоевала лидирующих позиций. Наряду с этим девайсы названных брендов востребованы, они пользуются спросом во многих странах мира.
Лидером признали смартфон Oppo Ace2, данная модель получила в тестах Master Lu 522,11 тыс. баллов. Далее следует iQOO Neo3, за ним называют новые смартфоны OnePlus 8 Pro и OnePlus 8. Специалисты, предложившие тесты, отметили характерную особенность. В рейтинге первые четыре позиции заняли гаджеты, которые функционируют на основе процессора Snapdragon 865 от Qualcomm. Вслед за ними располагаются аппараты, работающие на платформе Kirin 990 5G и Kirin 985.
Опубликованный в интернете апрельский рейтинг наиболее популярных мобильных устройств, производимых различным компаниями, показывает, что продукция Xiaomi, OnePlus и Huawei не завоевала лидирующих позиций. Наряду с этим девайсы названных брендов востребованы, они пользуются спросом во многих странах мира.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:10