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Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина из-за оскорбившего ее поста

Лера Кудрявцева судится с Андреем Разиным. Ведущая подала иск из-за оскорбительного поста, опубликованного продюсером «Ласкового мая» в Instagram.
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина из-за оскорбившего ее поста

Разин всегда открыто демонстрировал негативное отношение к Кудрявцевой и позволял себе отпускать в ее адрес оскорбления. В 2019 году музыкант разместил пост, в котором рассказал, как во время гастролей с группой заказывал девочек легкого поведения в гостиницу. Среди них якобы была и ведущая передачи «Секрет на миллион».

Кудрявцева не стала терпеть лживые сплетни и подала на Разина в суд. Продюсер удалил скандальный пост, но знаменитость все равно хочет взыскать с обидчика 2,5 млн рублей. Еще 500 тыс. рублей ведущая намерена получить с крупного издания, процитировавшего музыканта, передает Telegram-канале Mash.

Ранее Кудрявцева узнала, когда Ольга Бузова планирует стать матерью.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:57

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