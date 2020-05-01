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Медики назвали преимущества пластиковых щитков перед масками

Медики, работавшие на базе Университета Айовы (США), перечислили основные преимущества новых пластиковых щитков, разработанных для борьбы с коронавирусом, перед медицинскими масками. Прозрачное изделие набирает бешеную популярность.

Пластиковая «маска» создана для многоразового использования. Ее легко дезинфицировать антисептиками или мыльным раствором. Новинка проста и удобна в носке, а также мешает человеку прикоснуться грязными руками к лицу.

Простые марлевые маски мешают во время разговора, поэтому многие люди идут на риск и снимают повязку. Щиток прозрачный и позволяет следить за губами собеседника, что важно для восприятия речи. Масштабные исследования не проводились, но в рамках небольшого эксперимента врачи доказали, что новинка на 92% защищает от вируса при контакте с больным, стоящим на расстоянии в 1,8 метра. Важно, чтобы изделие плотно прилегало ко лбу, прикрывало уши и подбородок.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:21

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