Медики назвали преимущества пластиковых щитков перед масками





Пластиковая «маска» создана для многоразового использования. Ее легко дезинфицировать антисептиками или мыльным раствором. Новинка проста и удобна в носке, а также мешает человеку прикоснуться грязными руками к лицу.Простые марлевые маски мешают во время разговора, поэтому многие люди идут на риск и снимают повязку. Щиток прозрачный и позволяет следить за губами собеседника, что важно для восприятия речи. Масштабные исследования не проводились, но в рамках небольшого эксперимента врачи доказали, что новинка на 92% защищает от вируса при контакте с больным, стоящим на расстоянии в 1,8 метра. Важно, чтобы изделие плотно прилегало ко лбу, прикрывало уши и подбородок.