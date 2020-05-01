Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову и хотел его поцеловать
На шоу «Бородина против Бузовой» Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову. Также участник «Дом-2» хотел поцеловать своего коллегу по съемочной площадке, но тот убежал.
Илья Яббаров постоянно конфликтует с Николаем Должанским и отказывается обсуждать отношения своего коллеги и его возлюбленной Екатерины Богдановой. Участник реалити-шоу считает, что этой паре не место в периметре и им пора уходить за ворота. Недавно в интернете появился анонс шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали, как Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову.
Также возлюбленный Екатерины Богдановой просит разрешение поцеловать своего коллегу и, не дождавшись ответа, хватает его и притягивает к себе, но молодой человек вырывается и убегает. Ведущая реалити-шоу Ольга Бузова начинает смеяться и в шутку просит Илью Яббарова поддаться Николаю Должанскому. Когда все успокоились и вернулись на своим места, участник «Дом-2» сообщает, что он просто хотел дать понять своему коллеге, что всегда находится с ним рядом и поддержит его в любой ситуации.
Илья Яббаров постоянно конфликтует с Николаем Должанским и отказывается обсуждать отношения своего коллеги и его возлюбленной Екатерины Богдановой. Участник реалити-шоу считает, что этой паре не место в периметре и им пора уходить за ворота. Недавно в интернете появился анонс шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали, как Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову.
Также возлюбленный Екатерины Богдановой просит разрешение поцеловать своего коллегу и, не дождавшись ответа, хватает его и притягивает к себе, но молодой человек вырывается и убегает. Ведущая реалити-шоу Ольга Бузова начинает смеяться и в шутку просит Илью Яббарова поддаться Николаю Должанскому. Когда все успокоились и вернулись на своим места, участник «Дом-2» сообщает, что он просто хотел дать понять своему коллеге, что всегда находится с ним рядом и поддержит его в любой ситуации.