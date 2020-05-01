Анна Калашникова презентовала новый трек о любви «Самоизоляция»

«Я не хайпую на теме самоизоляции, так как моя песня не связана с вирусами и карантином. В ней говорится о любви, которую, в принципе, можно назвать отдельным вирусом. В жизни все относительно кроме чувства, о котором слагают стихи во всем мире. Я попробовала новый стиль, поскольку у меня есть время на эксперименты. Сидеть в четырех стенах скучно, но я удаленно занимаюсь вокалом и творчеством. Это прекрасно! Хочу, чтобы вы тоже нашли плюсы в происходящем!» - написала Калашникова.

Калашникова рассказала, что песня получила характерное для происходящего в мире название, но она не связана с коронавирусом. Композиция задорная и никому не испортит настроение.Новый трек доступен для скачивания на всех электронных платформах. Артистка надеется, что «Самоизоляция» поддержит ее фанатов, скучающих дома из-за пандемии.