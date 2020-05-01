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"Наша история любви самая трогательная": Настя Задорожная впервые показала возлюбленного

Настя Задорожная в своём аккаунте в Instagram трогательно обратилась к возлюбленному и поздравила его с днём рождения. Она отметила, что готова и дальше оберегать их историю любви.

В конце 2019 года Настя Задорожная опубликовала фотографию с помолвочным кольцом с бриллиантом. Тогда поклонники обрадовались приятным изменениям в личной жизни актрисы. Артистка предпочитает не разглашать детали о своём возлюбленном и даже скрывает его лицо. Однако недавно она решила показать, кто является её избранником. Знаменитость поздравила жениха с днём рождения и отметила, что их история любви является самой трогательной. На снимке можно заметить, как актриса нежно обнимает спящую вторую половинку.

В комментариях к публикации актёр Антон Батырев решил передать привет таинственному возлюбленному Насти Задорожной и назвал его Вольдемаром. Поклонники по достоинству оценили нежный кадр актрисы и ее таинственного возлюбленного. «Даже более невероятные истории любви бывают. И у каждого она своя - удивительная и неповторимая! Отличный снимок», «Я тебя от души поздравляю», - прокомментировали подписчики публикацию артистки. Судя по всему, знаменитость не намерена больше рассказывать подробности личной жизни, поскольку имени его она не стала называть.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:00

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