"Наша история любви самая трогательная": Настя Задорожная впервые показала возлюбленного

В конце 2019 года Настя Задорожная опубликовала фотографию с помолвочным кольцом с бриллиантом. Тогда поклонники обрадовались приятным изменениям в личной жизни актрисы. Артистка предпочитает не разглашать детали о своём возлюбленном и даже скрывает его лицо. Однако недавно она решила показать, кто является её избранником. Знаменитость поздравила жениха с днём рождения и отметила, что их история любви является самой трогательной. На снимке можно заметить, как актриса нежно обнимает спящую вторую половинку.В комментариях к публикации актёр Антон Батырев решил передать привет таинственному возлюбленному Насти Задорожной и назвал его Вольдемаром. Поклонники по достоинству оценили нежный кадр актрисы и ее таинственного возлюбленного. «Даже более невероятные истории любви бывают. И у каждого она своя - удивительная и неповторимая! Отличный снимок», «Я тебя от души поздравляю», - прокомментировали подписчики публикацию артистки. Судя по всему, знаменитость не намерена больше рассказывать подробности личной жизни, поскольку имени его она не стала называть.