Джиган об Оксане Самойловой: "Все будет хорошо"

В феврале текущего года Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У пары родился сын Давид. Но уже через несколько дней стало известно об гулянках в ночных клубах и пристрастии рэп-исполнителя к алкоголю и запрещенным препаратам. После такого Оксана Самойлова сделал официальное заявление, в котором рассказала о предстоящем разводе после 10 лет брака. Недавно Джиган прошел курс реабилитации и уже готов приступить к работе и примирению с семьей.Сегодня рэпер опубликовал архивную фотографию, на которой он запечатлен со своей женой Оксаной Самойловой в Майами. В комментарии знаменитость просто написал: "Все будет хорошо". Преданные поклонники Джигана написали, что певцу уже пора возвращать семью. Некоторые подумали, что пара уже помирилась, и начали их поздравлять. За несколько минут публикация набрала более 165 000 лайков.