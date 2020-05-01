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Тысяча игроков прошла через «ужас»: В сложном шутере GTFO открылись две новые миссии

В сложном шутере GTFO открылись две новые миссии, так как тысяча игроков прошла первую экспедицию. Компания запустила новые уровни в рамках Rundown 002 и показала релиз Rundown 003.
Тысяча игроков прошла через «ужас»: В сложном шутере GTFO открылись две новые миссии

В студии 10 Chambers Collective из Швеции рассказали, что после того, как зафиксировали ровно 1 тыс. игроков, было принято решение расширить представление геймеров о дальнейших новшествах. Rundown являются регулярными бесплатными объявлениями контента GTFO. Ввиду растущей популярности игрового продукта предполагается дальнейшее его обновление. Речь идёт об экспедициях, применении оружия и увеличении числа врагов. Очередной апдейт выпустили, назвав его «Инфекция» причём из 10 миссий две являлись закрытыми. Сейчас, когда тысяча игроков прошла уровень, специалисты открыли новые задания. Сотрудник 10 Chambers Collective Саймон Виклунд рассказал о ситуации. Компания использует ранний доступ в рамках эксперимента, так как нужно увидеть, что именно работает, причём функция Warden Restriction входит в их число.

Геймеры предпочитают решать трудные задания, по данной причине в сюжете предложили вариант, чтобы тысяча игроков преодолела миссию R2D1. Такой маневр открывает возможность доступа ко всему Rundown 002.

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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:06

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