Самый дешевый iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон

«iPhone SE поставляется во все регионы. Надеюсь, что он окажется востребован в странах с низким уровнем дохода и привлечет внимание любителей девайсов на базе Android. Наша новинка при низкой цене демонстрирует быстрый отклик, что делает его более конкурентоспособным», - заявил Кук.







Apple заработала за квартал более 58,3 млрд долларов. Выручка от продаж смартфонов снизилась на 6,7%, то есть с 31 млрд до 28,9 млрд долларов. Возможно, ситуацию исправит iPhone SE, поразивший потребителей высокой производительностью.