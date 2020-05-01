Житель Балаково продает «золотые» унитаз и раковину за 48 тыс. рублей
Житель Балаково продает «золотые» унитаз и раковину. Владелец оценил неиспользованную сантехнику в 48 тыс. рублей. Объявление появилось на площадке Avito.
Продавец написал, что несколько лет назад оборудовал уникальной сантехникой, окрашенной в серебристый и золотистый тона, один из ресторанов. У него остался один лишний экземпляр, который он хочет реализовать за ненадобностью.
Редкая дизайнерская вещь не имеет в составе золота. Аналогичная сантехника в магазинах стоит от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, но владелец готов отдать товар за полцены.
Продавец написал, что несколько лет назад оборудовал уникальной сантехникой, окрашенной в серебристый и золотистый тона, один из ресторанов. У него остался один лишний экземпляр, который он хочет реализовать за ненадобностью.
Редкая дизайнерская вещь не имеет в составе золота. Аналогичная сантехника в магазинах стоит от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, но владелец готов отдать товар за полцены.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:10