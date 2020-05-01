Алексей Купин требует, чтобы Майя Донцова срочно худела

В Сети появился анонс эфира реалити-шоу, в котором показали беседу ведущего проекта Антона Беккужева, Алексея Купина и Майи Донцовой. На лобном обсуждалась фигура участницы «Дом-2» и возможность ее скорейшего похудения. Девушка сообщила, что отказывается от личного тренера, и хочет, чтобы была специальная программа, по которой она сможет тренироваться когда захочет. Тогда Антон Беккужев заявляет, что таким образом Майя Донцова просто отказывается от похудения и спорта. В этот момент в разговор вмешивается Алексей Купин и рассказывает, что уже 3 года пытается заставить возлюбленную тренироваться.Майя Донцова считает, что занятия спортом ей не нужны, а если она и будет это делать, то лишь тогда, когда ей этого самой захочется. Но Алексей Купин и Антон Беккужев решили, что у участницы «Дом-2» просто нет желания тренироваться и худеть.