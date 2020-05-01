Умер заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев
1 мая в утренние часы умер Павел Королев. О кончине политика, который с 2016 года занимает пост зампреда Совета министров Крыма, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
В феврале 2020 года экс-глава Минэкономразвития России отметил 60-летний юбилей. Причина его смерти не называется.
«Сегодня утром оборвалась жизнь нашего коллеги. Павел Эдуардович переехал к нам из Москвы. Ему удалось сделать для Крыма много хорошего», - заявил Аксенов.
В феврале 2020 года экс-глава Минэкономразвития России отметил 60-летний юбилей. Причина его смерти не называется.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:40