Умер заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев

«Сегодня утром оборвалась жизнь нашего коллеги. Павел Эдуардович переехал к нам из Москвы. Ему удалось сделать для Крыма много хорошего», - заявил Аксенов.





В феврале 2020 года экс-глава Минэкономразвития России отметил 60-летний юбилей. Причина его смерти не называется.