Певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для родного города Барранкилья



Una de las barranquilleras más queridas en el mundo es @shakira y también una de las personas que más ama a esta ciudad.



Muchas gracias por sumarte con miles de tapabocas para nuestro personal de salud pública, y con respiradores que salvarán vidas. pic.twitter.com/M1Yxn27ViI — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) April 30, 2020

Мэр Хайме Пумарехо в своём микроблоге в Twitter выразил слова благодарности певице Шакире за то, что она решила передать больницам родного большое количество масок и респираторов. Он отметила, что благодаря этому медики смогут не бояться заразиться и более качественно предоставлять медицинские услуги. Мэр также добавил, что исполнительница является одной из самых почитаемых людей города. Артистка в своём аккаунте Twitter отметила, что благодарна команде мэра за помощь в доставке и распределении средств индивидуальной защиты.Недавно стало известно, что 17 марта президент Колумбии Иван Дуке в связи с распространением COVID-19 объявил в государстве режим чрезвычайного положения, который продлится 30 дней. Позже правительство приняло решение об отмене приема международных авиарейсов и введении карантина с 24 марта по 13 апреля, позднее он был продлен до 11 мая.