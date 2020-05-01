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Певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для родного города Барранкилья

Певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для улучшения эпидемиологической ситуации в городе Барранкилья, где родилась и выросла. Мэр Хайме Пумарехо поблагодарил исполнительницу и отметил, благодаря этому медики смогут спасти большое количество людей.

Мэр Хайме Пумарехо в своём микроблоге в Twitter выразил слова благодарности певице Шакире за то, что она решила передать больницам родного большое количество масок и респираторов. Он отметила, что благодаря этому медики смогут не бояться заразиться и более качественно предоставлять медицинские услуги. Мэр также добавил, что исполнительница является одной из самых почитаемых людей города. Артистка в своём аккаунте Twitter отметила, что благодарна команде мэра за помощь в доставке и распределении средств индивидуальной защиты.

Недавно стало известно, что 17 марта президент Колумбии Иван Дуке в связи с распространением COVID-19 объявил в государстве режим чрезвычайного положения, который продлится 30 дней. Позже правительство приняло решение об отмене приема международных авиарейсов и введении карантина с 24 марта по 13 апреля, позднее он был продлен до 11 мая.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:20

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