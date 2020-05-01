«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Тимур Батрутдинов по-прежнему свободен
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Сети о своей беседе с известным юмористом Тимуром Батрутдиновым. Звезда отметила, что один из самых завидных холостяков страны по-прежнему свободен.
Своё мнение ведущая изложила в Instagram-аккаунте. Знаменитость рассказала, что в ходе общения они вспомнили наиболее яркие моменты их дружбы. Батрутдинов, отметила в посте Бузова, подтвердил, что его сердце свободно для любви. Телеведущая пожелала поклонницам испытать свой шанс и пообщаться с популярным юмористом. Вслед за этим поп-исполнительница заявила, что «в плохие руки его не отдаст», имея ввиду Тимура Батрутдинова. Одно время молодых людей подозревали в романе, так как в социальных сетях появились публикации определённого характера, на фото знаменитости были вместе.
Вскоре выяснилось, что речь идёт об обычном пиаре, так как звёзды канала ТНТ являются давними друзьями. Сам комик заявлял ранее в беседах с журналистами, что на протяжении долгого времени стремится найти свою вторую половину, но пока его попытки терпят неудачу.
Своё мнение ведущая изложила в Instagram-аккаунте. Знаменитость рассказала, что в ходе общения они вспомнили наиболее яркие моменты их дружбы. Батрутдинов, отметила в посте Бузова, подтвердил, что его сердце свободно для любви. Телеведущая пожелала поклонницам испытать свой шанс и пообщаться с популярным юмористом. Вслед за этим поп-исполнительница заявила, что «в плохие руки его не отдаст», имея ввиду Тимура Батрутдинова. Одно время молодых людей подозревали в романе, так как в социальных сетях появились публикации определённого характера, на фото знаменитости были вместе.
Вскоре выяснилось, что речь идёт об обычном пиаре, так как звёзды канала ТНТ являются давними друзьями. Сам комик заявлял ранее в беседах с журналистами, что на протяжении долгого времени стремится найти свою вторую половину, но пока его попытки терпят неудачу.