В Алтайском крае рубцовчанин жестоко убил жену на кладбище





Сообщается, супруги, сев в салон личного автомобиля марки Nissan Fuga, отправились поминать покойных на местный погост, но домой не вернулись и перестали выходить на связь с родными. Мать пропавшей девушки прождала до утра, а потом написала заявление в полицию, в котором указала, что зять силой увез ее дочь.29 апреля иномарку нашли около егорьевского леса. Владельца Fuga попытались задержать, но он вел себя неадекватно, оказывал сопротивление и пытался скрыться. Полицейским удалось задержать мужчину. При обыске в машине найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По факту убийства заведено уголовное дело.