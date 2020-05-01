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Российские медики рекомендуют аллергикам с особым вниманием отнестись к самоизоляции

Профессор Научно-исследовательского института Михаил Костинов отметил, что во время цветения растений у аллергиков снижается иммунитет, а это чревато проникновением коронавируса в организм. Медик и его российские коллеги рекомендуют людям, больным поллинозом, с особым вниманием отнестись к своему здоровью в период самоизоляции.
Российские медики рекомендуют аллергикам с особым вниманием отнестись к самоизоляции

Доктор наук Михаил Костинов сообщил, что из-за появления пыльцы в воздухе аллергики могут быстрее заразиться COVID-19, чем люди, не страдающие поллинозом. Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток для снижения риска заражения порекомендовал поллинозникам оставаться дома. Он подчеркнул, что в ослабленный организм, когда раздражены слизистые оболочки, любая инфекция проникнет без особого труда. Когда ещё не была объявлена пандемия в мире, врачи советовали аллергикам в период цветения менять климат или нахождение на улице сократить до минимума, а квартиру проветривать исключительно через влажную ткань. Второй способ имеет ряд противоречий, так как поллиноз, как правило, сопровождается аллергией на шерсть домашних животных и пылевых клещей.

Поллинозникам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса в загородных домах и на дачах, эксперты рекомендуют на прогулку выходить полностью подготовленными: надеть респираторы, солнцезащитные очки и закрывающую кожные покровы одежду, а придя с улицы, сразу принять душ и переодеться. Кандидат медицинских наук Надежда Логина советует защитить органы дыхания при помощи спреев с мелкодисперсной целлюлозой, покрывающих слизистую оболочку носа и не допускающих попадание в органы дыхания пыльцы и вирусов.

Также специалисты рекомендуют, чтобы аллергики самостоятельно не обрабатывали помещения бытовой химией, пусть это делают их домочадцы. «Больному лучше не входить в помещение около часа после обработки», - проинформировала ТАСС иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она пояснила: при уборке стоит обратить внимание на то, что чрезмерно увлажняя помещение, можно спровоцировать накопление как пылевых клещей, так и плесневых грибов, вызывающих аллергический ринит и бронхиальную астму.

Ранее российский патологоанатом Александр Эдигер, информируя, как COVID-19 поражает организм, назвал главные «мишени» коронавируса.

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Общество
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 11:00

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