"Так и хочется рвануть с места": Кристина Орбакайте на самоизоляции скучает по гастролям

Кристина Орбакайте опубликовала ролик, в котором она запечатлена в спортивных лосинах и кофте. На кадрах известная певица занимается на велотренажере и улыбается. В комментарии исполнительница написала, что ей очень хочется рвануть с места на гастроли. При этом Кристина Орбакайте отметила, что в связи со сложившейся ситуацией в стране она и ее семья остается дома и советует делать так всем своим подписчикам. В конце знаменитость отметила, что близкие люди ее всегда поддерживают.Подписчики восхитились стройной фигурой Кристины Орбакайте. Многие написали, что уже совсем скоро все закончится, и певица сможет отправиться на гастроли. Также фанаты отметили, что исполнительница делает правильно, оставаясь дома и не подвергая опасности себя и своих близких. За час публикацию Кристины Орбакайте просмотрели почти 28 000 пользователей Сети.