Медики оценили риск второй волны коронавируса в России





Александр Чепурнов полагает, что для избегания второй волны нужно со всей ответственностью выполнять рекомендации властей. В случае прекращения строгого отношения к самоизоляции, по мнению эксперта, произойдет повторное усиление скорости прироста и увеличение количества инфицированных людей. Специалист не исключает подобного развития событий, поскольку он увидел дороги в Москве, являющиеся одним из признаков самоизоляции, полностью заполненными автомобилями, и даже с пробками. Дмитрий Песков полагает, что введенные в стране из-за пандемии ограничительные меры необходимо отменять с осторожностью, для недопущения вероятности повторения вспышки заболеваемости.Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян в праздничные дни проявить собранность и ответственность, тогда, по его мнению, не будет речи ни о второй, ни о последующих волнах заболевания. Он подчеркнул, что «все зависит от самих людей», сообщает РБК.