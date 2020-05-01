В Санкт-Петербурге розлив 100 литров перекиси произошел в больнице Святого Георгия





Сообщается, в подсобном помещении на третьем этаже медучреждения на хранении находилось около 3,5 тонн 30-процентной перекиси, расфасованной в полиэтиленовую тару объемом в 2-5 литров. В процессе розлива жидкость покрыла площадь в 15 «квадратов».Спасатели, облаченные в специальные защитные костюмы, в сжатые сроки собрали жидкость. Инцидент произошел в зоне без пациентов, поэтому жертв удалось избежать. Стационар, в котором находятся 483 больных и 59 медиков, работает в штатном режиме.