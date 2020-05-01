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Саша Савельева призналась, что не замечает самоизоляцию из-за хлопот с сыном

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева призналась, что ее захватили материнские дела, и она ничего не успевает. Певица рассказала подписчикам в Instagram, что не замечает самоизоляцию из-за ежедневных хлопот с сыном Леоном.
Саша Савельева призналась, что не замечает самоизоляцию из-за хлопот с сыном

По словам Саши Савельевой, она восхищается блогерами, которые успевают смотреть за маленькими детьми, готовить, убирать и еще делать красивые фото и качественные посты. Поэтому пока супруга Кирилла Сафонова публикует только архивные снимки. На фотографии она позирует в золотом платье с глубоким декольте, а рядом стоит коляска с маленьким Леоном. Это фото сделано прошлой осенью, кода звездная пара ездила в Израиль, чтобы присутствовать на церемонии бракосочетания дочери Кирилла Сафонова.

Саша Савельева отметила, что она не успевает делать новые фотографии и публиковать их. Певице, которая год назад покинула группу «Фабрика», не верится, что прошло 1,5 месяца самоизоляции. Она их просто не ощутила из-за будней молодой матери. Лицо сына Леона пара предпочитает не показывать, а снимки с ним появляются в Сети очень редко.

Фолловеры восхитились тем, какая у Саши Савельевой была фигура после родов. Многие матери поддержали певицу и отметили, что когда ребенок подрастет, у нее снова появится время на себя.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:40

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