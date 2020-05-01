Посольство России отреагировало на инициативу США переписать историю Победы в ВОВ
В США пытаются исказить историю победы в Великой Отечественной войне, речь идёт об изменении в умах молодых россиян событий, происходивших в годы ВОВ. Посольство РФ в США отреагировало на подобную инициативу.
На сайте венгерский дипломатической миссии США опубликованы условия для якобы образовательного конкурса, мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. Для получения гранта от госдепартамента участникам нужно осветить проявления гуманизма и жестокости, сотрудничества и сопротивления, имевших место при Холокосте в годы ВОВ «под тиранией» Советского Союза. В сообщении российской дипмиссии в Facebook изложена позиция Москвы. Указывается, что в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в Вашингтоне предпринимают неудачные попытки подвергнуть историю переписке. Речь идёт о намерении предать забвению решающий вклад, который внесли народы СССР.
Дипломаты призывают США отказаться от «исторических» программ, заведомо являющихся недостоверными. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ, считает, что Вашингтон таким образом пытается искусственно принизить роль Красной Армии, одержавшей значительные победы при завершении Второй мировой войны, сообщает «ПолитЭксперт».
На сайте венгерский дипломатической миссии США опубликованы условия для якобы образовательного конкурса, мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. Для получения гранта от госдепартамента участникам нужно осветить проявления гуманизма и жестокости, сотрудничества и сопротивления, имевших место при Холокосте в годы ВОВ «под тиранией» Советского Союза. В сообщении российской дипмиссии в Facebook изложена позиция Москвы. Указывается, что в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в Вашингтоне предпринимают неудачные попытки подвергнуть историю переписке. Речь идёт о намерении предать забвению решающий вклад, который внесли народы СССР.
Дипломаты призывают США отказаться от «исторических» программ, заведомо являющихся недостоверными. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ, считает, что Вашингтон таким образом пытается искусственно принизить роль Красной Армии, одержавшей значительные победы при завершении Второй мировой войны, сообщает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:18