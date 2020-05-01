АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным незнакомцем

Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным незнакомцем. Совместный снимок модель разместила в Instagram Stories.
Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным незнакомцем

На фото, которое уже удалено из микроблога, Кафельникова стоит в обнимку с парнем. Лицо юноши предусмотрительно закрыто смайлом в виде огромного красного сердца. Так дочь теннисиста намекнула на начало новых отношений.

Фолловеры не долго разгадывали головоломку и решили, что таинственный кавалер является сыном бизнесмена Евгения Новицкого Владимиром. Его мать Ирина – известная московская светская львица и основательница «Пространства личного роста Villa Torre Paola». Вычислить его оказалось не сложно по одинаковым локациям под снимками.

Кафельникова успешно продвигается по карьерной лестнице, но не может наладить личную жизнь. Модель считает, что причина кроется в ее сложных отношениях с отцом. Евгений Кафельников неоднократно доводил ее до депрессии, поэтому она давно не рассчитывает на его поддержку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Гор о выписке Надежды Бабкиной: «Вернулась домой…
Тысяча игроков прошла через «ужас»: В сложном шутере GTFO открылись две новые…
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина из-за оскорбившего ее…
Анна Калашникова презентовала новый трек о любви…
Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову и хотел его…
Пикап JAC T6 для россиян подорожал на 50-100 тыс.…
«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Тимур Батрутдинов по-прежнему…
Самый дешевый iPhone SE обгоняет самый быстрый…
Джиган об Оксане Самойловой: "Все будет…
Житель Балаково продает «золотые» унитаз и раковину за 48 тыс.…
Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным…
Российские медики рекомендуют аллергикам с особым вниманием отнестись к…
Алексей Купин требует, чтобы Майя Донцова срочно…
Медики оценили риск второй волны коронавируса в…
Экс-участница «Дом-2» Анастасия Кочервей перенесла операцию по удалению раковой опухоли в…
Умер заместитель председателя Совета министров Крыма Павел…
В Алтайском крае рубцовчанин жестоко убил жену на…
"Так и хочется рвануть с места": Кристина Орбакайте на самоизоляции скучает по…
Специалисты вывели состав из растительных экстрактов и витаминов, помогающий бороться с…
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после махинации супруга Барии…
Посольство России отреагировало на инициативу США переписать историю Победы в…
Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим…
В Санкт-Петербурге розлив 100 литров перекиси произошел в больнице Святого…
Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых…
Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу…
Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками…
Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального…
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры…
Просмотреть все новости