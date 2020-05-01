Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным незнакомцем
Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным незнакомцем. Совместный снимок модель разместила в Instagram Stories.
На фото, которое уже удалено из микроблога, Кафельникова стоит в обнимку с парнем. Лицо юноши предусмотрительно закрыто смайлом в виде огромного красного сердца. Так дочь теннисиста намекнула на начало новых отношений.
Фолловеры не долго разгадывали головоломку и решили, что таинственный кавалер является сыном бизнесмена Евгения Новицкого Владимиром. Его мать Ирина – известная московская светская львица и основательница «Пространства личного роста Villa Torre Paola». Вычислить его оказалось не сложно по одинаковым локациям под снимками.
Кафельникова успешно продвигается по карьерной лестнице, но не может наладить личную жизнь. Модель считает, что причина кроется в ее сложных отношениях с отцом. Евгений Кафельников неоднократно доводил ее до депрессии, поэтому она давно не рассчитывает на его поддержку.
На фото, которое уже удалено из микроблога, Кафельникова стоит в обнимку с парнем. Лицо юноши предусмотрительно закрыто смайлом в виде огромного красного сердца. Так дочь теннисиста намекнула на начало новых отношений.
Фолловеры не долго разгадывали головоломку и решили, что таинственный кавалер является сыном бизнесмена Евгения Новицкого Владимиром. Его мать Ирина – известная московская светская львица и основательница «Пространства личного роста Villa Torre Paola». Вычислить его оказалось не сложно по одинаковым локациям под снимками.
Кафельникова успешно продвигается по карьерной лестнице, но не может наладить личную жизнь. Модель считает, что причина кроется в ее сложных отношениях с отцом. Евгений Кафельников неоднократно доводил ее до депрессии, поэтому она давно не рассчитывает на его поддержку.