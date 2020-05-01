Экс-участница «Дом-2» Анастасия Кочервей перенесла операцию по удалению раковой опухоли в груди





У Анастасии Кочервей в груди перекрутился имплант и порвал молочную железу. Это спровоцировало рост опухоли и бывшей возлюбленной Андрея Шабарина пришлось обращаться к медикам. Девушка провела в больнице около месяца. Экс-участнице «Дом-2» даже пришлось сменить клинику, чтобы сдать необходимые анализы. В результате стало ясно, что опухоль доброкачественная и подлежит удалению.Теперь Анастасии Кочервей придется перенести еще одно хирургическое вмешательство, поскольку она собирается сделать маммопластику. При этом есть вероятность, что импланты не приживутся, и это повлечет за собой новые проблемы. Преданные поклонники Анастасии Кочервей пытаются отговорить ее от новой операции. Но пока девушка твердо решила сделать маммопластику и верит, что все пройдет хорошо.