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Экс-участница «Дом-2» Анастасия Кочервей перенесла операцию по удалению раковой опухоли в груди

Анастасия Кочервей пострадала из-за неудачной маммопластики и долгое время провела в больнице. Сейчас стало известно, что экс-участница «Дом-2» перенесла операцию по удалению раковой опухоли в груди.
Экс-участница «Дом-2» Анастасия Кочервей перенесла операцию по удалению раковой опухоли в груди

У Анастасии Кочервей в груди перекрутился имплант и порвал молочную железу. Это спровоцировало рост опухоли и бывшей возлюбленной Андрея Шабарина пришлось обращаться к медикам. Девушка провела в больнице около месяца. Экс-участнице «Дом-2» даже пришлось сменить клинику, чтобы сдать необходимые анализы. В результате стало ясно, что опухоль доброкачественная и подлежит удалению.

Теперь Анастасии Кочервей придется перенести еще одно хирургическое вмешательство, поскольку она собирается сделать маммопластику. При этом есть вероятность, что импланты не приживутся, и это повлечет за собой новые проблемы. Преданные поклонники Анастасии Кочервей пытаются отговорить ее от новой операции. Но пока девушка твердо решила сделать маммопластику и верит, что все пройдет хорошо.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:44

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