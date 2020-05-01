Специалисты вывели состав из растительных экстрактов и витаминов, помогающий бороться с похмельем





Ранее эксперты полагали, что употребление алкоголя провоцирует обезвоживание организма, вследствие чего происходит задержка выведения токсинов, и по этой причине возникают признаки похмелья. Согласно результатам эксперимента, это осуществляется не из-за дегидратации в организме человека. Во время исследования специалисты оценили, как растительные экстракты, витамины, минералы и антиоксидантные соединения, призванные ослаблять некоторые физические и психологические симптомы, связанные с употреблением алкоголя, влияют на похмельный синдром.Растительные экстракты в своём составе содержали барбадосскую вишню (ацеролу), опунцию, гинкго билобу, иву и корень имбиря. Витамины и минералы: магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту. Добровольцы, попробовавшие соединение растительных экстрактов и витаминов, отметили снижение выраженности признаков похмелья. Некоторые участники эксперимента отмечали, что интенсивность головной боли уменьшилась на 34%, тошнота - на 42%, чувство безразличия - на 27%, а беспокойство - на 41%. Специалисты смогли доказать, что количество выпитого алкоголя не влияет на дегидратацию в организме человека. «Согласно результатам, повышенное выведение воды из организма после употребления алкоголя не провоцирует обезвоживание», — сообщают эксперты.