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Специалисты вывели состав из растительных экстрактов и витаминов, помогающий бороться с похмельем

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого смогли определить состав из растительных экстрактов и витаминов, который помогает бороться с похмельем. Благодаря этому соединению участники исследования отмечали уменьшение неприятных ощущений из-за употребления алкоголя.

Ранее эксперты полагали, что употребление алкоголя провоцирует обезвоживание организма, вследствие чего происходит задержка выведения токсинов, и по этой причине возникают признаки похмелья. Согласно результатам эксперимента, это осуществляется не из-за дегидратации в организме человека. Во время исследования специалисты оценили, как растительные экстракты, витамины, минералы и антиоксидантные соединения, призванные ослаблять некоторые физические и психологические симптомы, связанные с употреблением алкоголя, влияют на похмельный синдром.

Растительные экстракты в своём составе содержали барбадосскую вишню (ацеролу), опунцию, гинкго билобу, иву и корень имбиря. Витамины и минералы: магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту. Добровольцы, попробовавшие соединение растительных экстрактов и витаминов, отметили снижение выраженности признаков похмелья. Некоторые участники эксперимента отмечали, что интенсивность головной боли уменьшилась на 34%, тошнота - на 42%, чувство безразличия - на 27%, а беспокойство - на 41%. Специалисты смогли доказать, что количество выпитого алкоголя не влияет на дегидратацию в организме человека. «Согласно результатам, повышенное выведение воды из организма после употребления алкоголя не провоцирует обезвоживание», — сообщают эксперты.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:25

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