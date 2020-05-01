Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых гуляний
В парке шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы препятствовать массовым гуляньям. Власти приняли такое решение из-за празднования Вальпургиевой ночи.
В Лунде расположен один из самых больших университетов Швеции. В городе проживает приблизительно 125 тысяч студентов, которые с радостью придерживаются традиций праздновать Вальпургиеву ночь. В этот вечер обычно устраивают массовые народные гулянья.
Густав Лундбладом, возглавляющий комитет окружающей среды горсовета Лунда, считает, что подобные мероприятия могут привести к очередной вспышке коронавирусной инфекции в Швеции. Поэтому власти приняли решение об удобрении парка куриным пометом как раз в этот период. Неприятный запах помешает молодым людям собраться для празднования Вальпургиевой ночи, сообщает издание New Inform.
В Лунде расположен один из самых больших университетов Швеции. В городе проживает приблизительно 125 тысяч студентов, которые с радостью придерживаются традиций праздновать Вальпургиеву ночь. В этот вечер обычно устраивают массовые народные гулянья.
Густав Лундбладом, возглавляющий комитет окружающей среды горсовета Лунда, считает, что подобные мероприятия могут привести к очередной вспышке коронавирусной инфекции в Швеции. Поэтому власти приняли решение об удобрении парка куриным пометом как раз в этот период. Неприятный запах помешает молодым людям собраться для празднования Вальпургиевой ночи, сообщает издание New Inform.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:01