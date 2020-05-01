АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых гуляний

В парке шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы препятствовать массовым гуляньям. Власти приняли такое решение из-за празднования Вальпургиевой ночи.
Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых гуляний

В Лунде расположен один из самых больших университетов Швеции. В городе проживает приблизительно 125 тысяч студентов, которые с радостью придерживаются традиций праздновать Вальпургиеву ночь. В этот вечер обычно устраивают массовые народные гулянья.

Густав Лундбладом, возглавляющий комитет окружающей среды горсовета Лунда, считает, что подобные мероприятия могут привести к очередной вспышке коронавирусной инфекции в Швеции. Поэтому власти приняли решение об удобрении парка куриным пометом как раз в этот период. Неприятный запах помешает молодым людям собраться для празднования Вальпургиевой ночи, сообщает издание New Inform.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Посольство России отреагировало на инициативу США переписать историю Победы в…
Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим…
В Санкт-Петербурге розлив 100 литров перекиси произошел в больнице Святого…
Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых…
Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу…
Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками…
Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального…
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры…
В Сети появились первые рендеры удлиненного внедорожника Lada…
Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко переехали со съемочной площадки в отдельный…
Адмирал-подводник Вячеслав Попов рассказал, как сохранять позитивный настрой на…
Собянин назвал условия продления срока действия…
«Моя голубка»: Марат Башаров поделился архивным снимком со своей дочерью…
Анна Кузнецова перечислила основные проблемы с дистанционным…
Компания Samsung вновь показала загадочный Galaxy Note 20 со скрытой камерой и без…
Режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару вылечила белая…
Врач Екатерина Бурляева назвала диеты, увеличивающие риск заражения…
Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы…
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Просмотреть все новости