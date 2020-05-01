Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу «Маска»

«С голосами артистов мы ничего не делали. Вы оценивали работу вокалистов. Никакие инновационные технологии не использовались», - цитирует «Собеседник» Сумачеву.







Сумачева рассказала, что состав жюри в первом сезоне сработался хорошо. Эксперты веселились, проявляли активность и давали разные суждения. Вероятно, он не изменится, и в новом сезоне зрители снова встретят Регину Тодоренко, Валерию, Филиппа Киркорова, Гарика Мартиросяна и Тимура Родригеза.Сумачева рассекретила устройство костюмов участников шоу. Оказалось, внутри находится микрофон, соединенный с передвижной станцией, которой управляет звукорежиссер. В режиме реального времени он может понизить или повысить тембр голоса.