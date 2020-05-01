Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу «Маска»
Продюсер Юлия Сумачева рассказала, как подбиралось жюри для второго сезона шоу «Маска». Дебютный проект поднял рейтинги канала НТВ, поэтому будет продолжен.
Сумачева рассказала, что состав жюри в первом сезоне сработался хорошо. Эксперты веселились, проявляли активность и давали разные суждения. Вероятно, он не изменится, и в новом сезоне зрители снова встретят Регину Тодоренко, Валерию, Филиппа Киркорова, Гарика Мартиросяна и Тимура Родригеза.
Сумачева рассекретила устройство костюмов участников шоу. Оказалось, внутри находится микрофон, соединенный с передвижной станцией, которой управляет звукорежиссер. В режиме реального времени он может понизить или повысить тембр голоса.
Сумачева рассказала, что состав жюри в первом сезоне сработался хорошо. Эксперты веселились, проявляли активность и давали разные суждения. Вероятно, он не изменится, и в новом сезоне зрители снова встретят Регину Тодоренко, Валерию, Филиппа Киркорова, Гарика Мартиросяна и Тимура Родригеза.
Сумачева рассекретила устройство костюмов участников шоу. Оказалось, внутри находится микрофон, соединенный с передвижной станцией, которой управляет звукорежиссер. В режиме реального времени он может понизить или повысить тембр голоса.
«С голосами артистов мы ничего не делали. Вы оценивали работу вокалистов. Никакие инновационные технологии не использовались», - цитирует «Собеседник» Сумачеву.