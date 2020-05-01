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Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после махинации супруга Барии Алибасова

81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после очередной махинации мужа Бари Алибасова с ее недвижимостью. Об этом сообщила Юлия Вербицкая, являющаяся адвокатом актрисы.

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после махинации супруга Барии Алибасова

Скандал разгорелся из-за недвижимости, которая ранее принадлежала Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она в 2019 году переписала свою квартиру в Новой Москве на супруга Бари Алибасова. Позднее в эфире программы «Секрет на миллион» стало понятно, что владельцем указанного имущества является водитель продюсера. Актриса не рассчитывала на такой сценарий развития событий и заявила о недействительности сделки по причине того, что не знала, какие документы дал ей подписать супруг. В данное время знаменитость проживает в «скандальной» квартире, всю свою другую недвижимость она раздарила родственникам, поэтому боится остаться совсем без жилья. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала об ухудшении здоровья актрисы после разбирательств. Врачи, которых вызвали официальные представители, привели знаменитость в чувства. Однако она до этого времени не может полностью осознать, что ее супруг мог переоформить квартиру на чужого человека, ведь прежде верила Алибасову, как самой себе.

Юлия Вербицкая подчеркнула, что такое поведение мужа для Федосеевой-Шукшиной стало абсолютным шоком, поскольку «она ждала от него защиты, и только сейчас увидела, что происходит на самом деле». Адвокат считает документ о переоформлении имущества на водителя недействительным и очень надеется, что супруги смогут договориться и мирно разрешить конфликт. «Это будет красивым и достойным окончанием громкой истории», — подытожила Вербицкая в разговоре с «Собеседником».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:22

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