Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим актером»

«Хабенский - настоящий герой. Он всегда готов к любой экстремальной ситуации, которая может возникнуть на съемочной площадке», - цитируют «РИА Новости» Меликян.

«Фея» рассказывает историю активистки, мечтающей стать актрисой. Девушка знакомится с циничным предпринимателем Евгением Войгиным и превращает его жизнь в приключение с мистическими моментами.Меликян выбрала для главный ролей Хабенского и Екатерину Агееву, с которой познакомилась во время ее учебы в ГИТИСе. Режиссер любит работать с Константином Юрьевичем, который ради хорошего кадра готов пойти на многое, даже на купание в Фонтанке.