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Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим актером»

Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим актером», сыгравшим разработчика игр виртуальной реальности в триллере «Фея». Премьера картины состоялась в онлайн-режиме.
Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим актером»

«Фея» рассказывает историю активистки, мечтающей стать актрисой. Девушка знакомится с циничным предпринимателем Евгением Войгиным и превращает его жизнь в приключение с мистическими моментами.

Меликян выбрала для главный ролей Хабенского и Екатерину Агееву, с которой познакомилась во время ее учебы в ГИТИСе. Режиссер любит работать с Константином Юрьевичем, который ради хорошего кадра готов пойти на многое, даже на купание в Фонтанке.
«Хабенский - настоящий герой. Он всегда готов к любой экстремальной ситуации, которая может возникнуть на съемочной площадке», - цитируют «РИА Новости» Меликян.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:15

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