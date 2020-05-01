Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко переехали со съемочной площадки в отдельный дом





В последнее время беременная Ольга Рапунцель пропала из эфиров реалити-шоу. Преданные поклонники девушки начали беспокоиться и спрашивать, что случилось. Некоторые подумали, что участница «Дом-2» уже ушла в декретный отпуск. Но Ольга Рапунцель сообщила, что ей очень тяжело целый день находиться на съемочной площадке, где она не может нормально отдохнуть. Также возлюбленная Дмитрия Дмитренко рассказала, что ее дочери Василисе нужно отдыхать, а на острове с участниками реалити-шоу ребенок не может днем нормально поспать.В связи с этим руководство проекта разрешило Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко переехать в отдельный дом, находящийся на другом острове. Девушка рассказала, что ее муж каждый день ездит на съемки, а ей разрешили сделать выходные и отдохнуть.