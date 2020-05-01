Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками коронавируса»





Мнение британского эксперта было озвучено в издании The Daily Telegraph. Эбере Окереке отметила, что маленькие дети меньше всего болеют коронавирусом. Поэтому вероятность того, что они станут переносчиками, очень маленькая. Недавно правительство Швейцарии заявило, что дети до 10 лет могут обнимать своих пожилых родственников, так как не представляют для них угрозы. Однако ученые из Германии с этой позицией не согласны, так как концентрация COVID-19 в детских организмах высокая.В Швейцарии школьники вернутся к образовательному процессу уже 11 мая. Британские власти пока не называют примерных сроков возобновления обучения в школах. Правительства разных стран берут во внимание все аспекты, когда принимают решение о возобновлении учебы, прерванной на время карантина из-за пандемии коронавируса.