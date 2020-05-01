АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками коронавируса»

Эбере Окереке, которая является консультантом медслужбы PHE, предположила, что дети не являются переносчиками коронавирусной инфекции нового типа. Однако исследование немецких коллег показывает, что в организме ребенка концентрация вируса такая же, как и у взрослых.
Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками коронавируса»

Мнение британского эксперта было озвучено в издании The Daily Telegraph. Эбере Окереке отметила, что маленькие дети меньше всего болеют коронавирусом. Поэтому вероятность того, что они станут переносчиками, очень маленькая. Недавно правительство Швейцарии заявило, что дети до 10 лет могут обнимать своих пожилых родственников, так как не представляют для них угрозы. Однако ученые из Германии с этой позицией не согласны, так как концентрация COVID-19 в детских организмах высокая.

В Швейцарии школьники вернутся к образовательному процессу уже 11 мая. Британские власти пока не называют примерных сроков возобновления обучения в школах. Правительства разных стран берут во внимание все аспекты, когда принимают решение о возобновлении учебы, прерванной на время карантина из-за пандемии коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Посольство России отреагировало на инициативу США переписать историю Победы в…
Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим…
В Санкт-Петербурге розлив 100 литров перекиси произошел в больнице Святого…
Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых…
Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу…
Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками…
Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального…
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры…
В Сети появились первые рендеры удлиненного внедорожника Lada…
Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко переехали со съемочной площадки в отдельный…
Адмирал-подводник Вячеслав Попов рассказал, как сохранять позитивный настрой на…
Собянин назвал условия продления срока действия…
«Моя голубка»: Марат Башаров поделился архивным снимком со своей дочерью…
Анна Кузнецова перечислила основные проблемы с дистанционным…
Компания Samsung вновь показала загадочный Galaxy Note 20 со скрытой камерой и без…
Режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару вылечила белая…
Врач Екатерина Бурляева назвала диеты, увеличивающие риск заражения…
Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы…
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Просмотреть все новости