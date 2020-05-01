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Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры Новиковой

Сергей Жигунов после очередного ухода от 61-летней жены Веры Новиковой отсудил долю в квартире. Актера подозревают в романе с Викторией Ворожбит. Пара уже месяц публикует снимки, сделанные словно в одной и той же подмосковной усадьбе.
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры Новиковой

Слухи о расставании Жигунова и Новиковой ходили давно. 57-летний актер устал скрывать правду и съехался со своей помощницей, которая внешне напоминает Анастасию Заворотнюк. Официально развод с супругой знаменитость не оформил. Скорее всего, процесс будет сложный, поскольку пара захочет разделить совместно нажитое имущество.

В Останкинском суде рассказали, что в 2019 году Новикова подала иск о признании московской квартиры совместным имуществом. Дело выиграл Жигунов, поэтому Вере Семеновне в требовании отказали.

Жигунов познакомился с Ворожбит два года назад во время работы над фильмом «Утро Родины». На первом смотре картины она работала пиарщицей, а на втором – директором фестиваля, передает «СтарХит».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:40

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