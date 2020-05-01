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В Сети появились первые рендеры удлиненного внедорожника Lada Niva

В Сети появились первые рендеры удлинённого внедорожника Lada Niva. Специалисты издания «Колёса.ру» создали собственное видение машины с увеличенным багажным отделением, данное решение расширяет пространство в салоне.

Chevrolet Niva пользуется популярностью, авто имеет прочный кузов, его конструкция отличается надёжностью, машина обладает улучшенными внедорожными характеристиками. Вместе с тем присутствует недостаток, связанный с тем, что грузовое отделение имеет малый объём. Дизайнеры предложили увеличить задний свес. В рендерах багажное отделение заметно увеличено. Данное решение положительно отразилось на пропорциях автомобиля, его кузов стал более гармоничным. Специалисты считают, что с учётом подобной трансформации из машины может получиться один из самых доступных по цене внедорожников компактного класса, в который входят и некоторые модели Suzuki.

Удлинённая Niva подойдёт для семейного отдыха. Актуальный автомобиль имеет объём багажника 320 л, что сопоставимо с грузовым отделением Renault Sandero. В линейке Lada подобные характеристики получила Granta в кузове хэтчбек (240 л) и 3-дверный внедорожник Lada 4x4 (265 л).

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:34

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