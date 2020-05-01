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Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального успеха

Марк Богатырев, Василий Степанов, Сергей Романович - актеры, которые не смогли справиться с популярностью и пережили очень сложный период в своей жизни. Однако они смогли пережить феноменальный успех.
Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального успеха

Марк Богатырев, ставший знаменитым в 2012 году после выхода на экраны сериала «Кухня», не смог справиться с навалившейся на него славой. Из-за плотного съёмочного графика и болезненного разрыва с актрисой Еленой Подкаминской он испытал психологические трудности. Чтобы привести мысли в порядок, Богатырев взял творческий отпуск и обратился за помощью к психологу. Сейчас артист счастлив в отношениях с актрисой Татьяной Арнтгольц. Он надеется, что у него получится сыграть ещё очень много интересных и разносторонних ролей.

Василий Степанов, известный по фильмам «Обитаемый остров», также не выдержал испытание славой. Режиссер Федор Бондарчук пригласил его сыграть роль Максима Каммерера. Согласно утверждению артиста, его взяли без опыта «за фактуру». Успех артиста был не долгим: его популярность быстро прошла. Позже стало известно, что у Степанова депрессия, и он отказывался больше сниматься. Былая слава принесла ему много проблем: он не мог пойти работать даже продавцом в магазин. В итоге он стал уборщиком в троллейбусном парке.

Сергей Романович, дебютировавший в киноленте «Ласковый май», к 27 годам успел принять участие в 30 проектах. Артист утверждает, что ему нравится сниматься в фильмах. Однако позднее он понял, что стал актёром одной роли, поскольку его всё чаще приглашали играть подростка-хулигана. В 2019 году Романович снялся в своем последнем проекте и переехал в Стамбул. Там он занялся производством одежды под личным брендом. На данный момент у артиста есть популярный блог в Instagram, где дает рекомендации начинающим бизнесменам как мотивационный тренер.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:44

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