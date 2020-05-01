Собянин назвал условия продления срока действия проездных
Сергей Собянин назвал простые условия, необходимые для автоматической пролонгации срока действия проездных, приобретенных жителями Москвы до карантина. Соответствующее постановление находится в открытом доступе на сайте мэра.
Срок действия безлимитных проездных изначально планировали пролонгировать после 1 мая. Воспользоваться услугой могли пассажиры, которые за время самоизоляции совершили до шести поездок.
В новой редакции постановления предлагается после 11 мая продлить проездные, оплаченные от 30 до 365 дней или на 60 поездок, если их изначальный срок действия не подошел к концу и по ним производилось до восьми поездок.
Ранее вице-мэр Петр Бирюков назвал сроки отключения отопления в Москве.
Срок действия безлимитных проездных изначально планировали пролонгировать после 1 мая. Воспользоваться услугой могли пассажиры, которые за время самоизоляции совершили до шести поездок.
В новой редакции постановления предлагается после 11 мая продлить проездные, оплаченные от 30 до 365 дней или на 60 поездок, если их изначальный срок действия не подошел к концу и по ним производилось до восьми поездок.
Ранее вице-мэр Петр Бирюков назвал сроки отключения отопления в Москве.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:12