Адмирал-подводник Вячеслав Попов рассказал, как сохранять позитивный настрой на самоизоляции





Адмирал поделился своим видением ситуации. Как он отметил, когда за бортом только океан, то негатив необходимо превращать в позитив, работая над собой. Вячеслав Попов отметил, что у моряков-подводников свободного времени не много, но когда появляется возможность, они переключают свое внимание и отвлекаются от работы. Психологическую устойчивость на борту подводной лодки сохраняют благодаря, например, вневахтовому общению с коллегами, играм в нарды и пению в хоре. Существует целый ряд разработанных методов для этого. Когда адмирал командовал атомной подлодкой, он на регулярной основе устраивал соревнования по домино, шашкам, нардам и шахматам.Также на выполнение учебно-боевых задач экипаж настраивали душевные беседы о прошлом и о планах на будущее. Поэтому Вячеслав Попов призывает на самоизоляции чаще общаться с близкими людьми: звонить им, отправлять сообщения и разговаривать по видеосвязи. Главное, настроиться на позитив и поддерживать окружающих.