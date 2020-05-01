«Моя голубка»: Марат Башаров поделился архивным снимком со своей дочерью Амели
Марат Башаров на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал архивную фотографию, на которой он запечатлен вместе со своей дочерью Амели. На снимке наследнице актера всего четыре года.
Марат Башаров рассказал, что снимок был сделан 11 лет назад. В описании под публикацией актер поделился, что его дочь от первого брака в этот первомайский день уже оказывала ему помощь на льду. Он назвал Амели «своей голубкой». Поклонники в комментариях положительно отозвались о снимке. «Красавица дочь. Хороший отец», «Марат Башаров - классный Папа», - отметили подписчики, и пожелали актеру с дочерью всего самого наилучшего.
Дочь артиста Амели родилась в 2004 году в браке с Елизаветой Круцко, который распался в 2009 году. Марат Башаров был женат еще два раза, однако также неудачно. Причиной расставания с супругами стало пьянство актера, а также поднятие рук на избранниц.
Марат Башаров рассказал, что снимок был сделан 11 лет назад. В описании под публикацией актер поделился, что его дочь от первого брака в этот первомайский день уже оказывала ему помощь на льду. Он назвал Амели «своей голубкой». Поклонники в комментариях положительно отозвались о снимке. «Красавица дочь. Хороший отец», «Марат Башаров - классный Папа», - отметили подписчики, и пожелали актеру с дочерью всего самого наилучшего.
Дочь артиста Амели родилась в 2004 году в браке с Елизаветой Круцко, который распался в 2009 году. Марат Башаров был женат еще два раза, однако также неудачно. Причиной расставания с супругами стало пьянство актера, а также поднятие рук на избранниц.