«Моя голубка»: Марат Башаров поделился архивным снимком со своей дочерью Амели

Марат Башаров рассказал, что снимок был сделан 11 лет назад. В описании под публикацией актер поделился, что его дочь от первого брака в этот первомайский день уже оказывала ему помощь на льду. Он назвал Амели «своей голубкой». Поклонники в комментариях положительно отозвались о снимке. «Красавица дочь. Хороший отец», «Марат Башаров - классный Папа», - отметили подписчики, и пожелали актеру с дочерью всего самого наилучшего.Дочь артиста Амели родилась в 2004 году в браке с Елизаветой Круцко, который распался в 2009 году. Марат Башаров был женат еще два раза, однако также неудачно. Причиной расставания с супругами стало пьянство актера, а также поднятие рук на избранниц.