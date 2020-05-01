Режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару вылечила белая ведьма

«Мне было не по себе. Знахарка рассказала, что в ее поселке живут 10 сильных ведьм, но все они занимаются белой магией. Когда-то среди них была черная колдунья, но она давно умерла. Когда душа покидала ее тело, дом ходил ходуном, поэтому пришлось прорубать дыру в крыше», - вспомнил Кара.





Кара рассказал, что однажды у него на руке появилось сильное покраснение. Московские врачи не могли поставить диагноз, поэтому он направился к знахарке. Женщина напомнила ему Бабу-Ягу из русских сказок.Режиссер считал, что ведьмы лечат молитвами и травами, но в его случае от целительницы исходил поток мощной энергии. Она держала свои руки в 30 сантиметрах от него, но он чувствовал жар, словно к нему приставили утюг. С тех пор больная рука его ни разу не беспокоила.