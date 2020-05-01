Анна Кузнецова перечислила основные проблемы с дистанционным обучением





По словам омбудсмена, не у всех семей есть возможность одновременно обеспечить детей гаджетами и доступом к интернету. В случае, если дома только один ПК и родители работают удаленно, ребенок своевременно не может получить доступ к онлайн-занятиям. Кроме этого, Анна Кузнецова подчеркнула, что существуют проблемы с профессиональным обеспечением и организацией дистанционного образования. К этой категории омбудсмен отнесла разработку учебных материалов, подготовку и обучение кадров. Эти недочеты признал уже Сергей Кравцов, возглавляющий ведомство просвещения.Самое главное, по мнению уполномоченного по правам ребенка, это влияние на физическое и психологическое здоровье детей. Особенно это качается учащихся младшей школы. Правительству необходимо проанализировать недочеты системы удаленного обучения, чтобы в случае надобности ее можно было использовать. Однако вдаваться в крайности не стоит, так как дистанционные знания никогда не заменят традиционные уроки, заключила Кузнецова.