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Анна Кузнецова перечислила основные проблемы с дистанционным обучением

Анна Кузнецова, которая является уполномоченным по правам ребенка в РФ, перечислила основные проблемы, которые связаны с дистанционным обучением во время карантина. Она считает, что удаленные занятия негативно сказываются на здоровье школьников.
Анна Кузнецова перечислила основные проблемы с дистанционным обучением

По словам омбудсмена, не у всех семей есть возможность одновременно обеспечить детей гаджетами и доступом к интернету. В случае, если дома только один ПК и родители работают удаленно, ребенок своевременно не может получить доступ к онлайн-занятиям. Кроме этого, Анна Кузнецова подчеркнула, что существуют проблемы с профессиональным обеспечением и организацией дистанционного образования. К этой категории омбудсмен отнесла разработку учебных материалов, подготовку и обучение кадров. Эти недочеты признал уже Сергей Кравцов, возглавляющий ведомство просвещения.

Самое главное, по мнению уполномоченного по правам ребенка, это влияние на физическое и психологическое здоровье детей. Особенно это качается учащихся младшей школы. Правительству необходимо проанализировать недочеты системы удаленного обучения, чтобы в случае надобности ее можно было использовать. Однако вдаваться в крайности не стоит, так как дистанционные знания никогда не заменят традиционные уроки, заключила Кузнецова.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00

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