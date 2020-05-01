Компания Samsung вновь показала загадочный Galaxy Note 20 со скрытой камерой и без рамок





Новый девайс заметили в выпущенном рекламном ролике, в котором фигурируют кондиционеры новой серии. Южнокорейский производитель электроники ещё не провёл анонс предполагаемой новинки. Видео посвящено перспективным моделям охлаждающих бытовых приборов линейки Wind-Free Air, дополняющих концепцию «умного» дома. Ролик имеет продолжительность 55 секунд, причём в нём появляется загадочный смартфон от Samsung, при помощи гаджета можно удалённо управлять кондиционером. Экран мобильного устройства не имеет выреза для селфи-камеры. Предположительно, специалисты применили новую технологию, разместив сенсор под дисплеем. Смартфон, появившийся в рекламном ролике, может оказаться флагманом Galaxy Note 20, релиз нового аппарата ожидается в третьем квартале текущего года.Вместе с тем в онлайн-магазине Galaxy Store 12-14 дней назад заметили похожий гаджет. Девайс, предположительно, может оказаться макетом, он существует вероятность, что он не имеет отношения к ожидаемому флагману.