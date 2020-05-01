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Компания Samsung вновь показала загадочный Galaxy Note 20 со скрытой камерой и без рамок

Компания Samsung может выпустить новый смартфон, им станет предполагаемая модель Galaxy Note 20. Загадочный гаджет получит скрытую камеру, передняя панель практически не имеет рамок.

Новый девайс заметили в выпущенном рекламном ролике, в котором фигурируют кондиционеры новой серии. Южнокорейский производитель электроники ещё не провёл анонс предполагаемой новинки. Видео посвящено перспективным моделям охлаждающих бытовых приборов линейки Wind-Free Air, дополняющих концепцию «умного» дома. Ролик имеет продолжительность 55 секунд, причём в нём появляется загадочный смартфон от Samsung, при помощи гаджета можно удалённо управлять кондиционером. Экран мобильного устройства не имеет выреза для селфи-камеры. Предположительно, специалисты применили новую технологию, разместив сенсор под дисплеем. Смартфон, появившийся в рекламном ролике, может оказаться флагманом Galaxy Note 20, релиз нового аппарата ожидается в третьем квартале текущего года.

Вместе с тем в онлайн-магазине Galaxy Store 12-14 дней назад заметили похожий гаджет. Девайс, предположительно, может оказаться макетом, он существует вероятность, что он не имеет отношения к ожидаемому флагману.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 08:54

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