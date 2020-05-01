Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы СССР
Сенатор Совфеда Константин Косачев осудил появившиеся в продаже медицинские маски с нанесением символики Победы СССР в ВОВ. Политик высказал свое мнение во время состоявшегося 30 апреля брифинга с журналистами.
Косачев осудил людей, использующих историческое событие ради наживы. Сенатор считает, что нужно вводить запрет на продажу подобных изделий. В этом вопросе административное наказание не поможет, важно, чтобы производитель отреагировал на общественное порицание.
Косачев осудил людей, использующих историческое событие ради наживы. Сенатор считает, что нужно вводить запрет на продажу подобных изделий. В этом вопросе административное наказание не поможет, важно, чтобы производитель отреагировал на общественное порицание.
«Против таких производителей должны выступать народные лидеры, способные донести мнение людей. Думаю, только от них зависит, будет пользоваться товар спросом или выпускающая его компания понесет убытки и одумается», - заявил сенатор.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:40