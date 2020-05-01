АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы СССР

Сенатор Совфеда Константин Косачев осудил появившиеся в продаже медицинские маски с нанесением символики Победы СССР в ВОВ. Политик высказал свое мнение во время состоявшегося 30 апреля брифинга с журналистами.
Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы СССР

Косачев осудил людей, использующих историческое событие ради наживы. Сенатор считает, что нужно вводить запрет на продажу подобных изделий. В этом вопросе административное наказание не поможет, важно, чтобы производитель отреагировал на общественное порицание.
«Против таких производителей должны выступать народные лидеры, способные донести мнение людей. Думаю, только от них зависит, будет пользоваться товар спросом или выпускающая его компания понесет убытки и одумается», - заявил сенатор.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Посольство России отреагировало на инициативу США переписать историю Победы в…
Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим…
В Санкт-Петербурге розлив 100 литров перекиси произошел в больнице Святого…
Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых…
Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу…
Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками…
Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального…
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры…
В Сети появились первые рендеры удлиненного внедорожника Lada…
Беременная Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко переехали со съемочной площадки в отдельный…
Адмирал-подводник Вячеслав Попов рассказал, как сохранять позитивный настрой на…
Собянин назвал условия продления срока действия…
«Моя голубка»: Марат Башаров поделился архивным снимком со своей дочерью…
Анна Кузнецова перечислила основные проблемы с дистанционным…
Компания Samsung вновь показала загадочный Galaxy Note 20 со скрытой камерой и без…
Режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару вылечила белая…
Врач Екатерина Бурляева назвала диеты, увеличивающие риск заражения…
Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы…
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Просмотреть все новости