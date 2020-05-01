Сенатор Косачев осудил продажу масок с символикой Победы СССР

«Против таких производителей должны выступать народные лидеры, способные донести мнение людей. Думаю, только от них зависит, будет пользоваться товар спросом или выпускающая его компания понесет убытки и одумается», - заявил сенатор.







Косачев осудил людей, использующих историческое событие ради наживы. Сенатор считает, что нужно вводить запрет на продажу подобных изделий. В этом вопросе административное наказание не поможет, важно, чтобы производитель отреагировал на общественное порицание.