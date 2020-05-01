Врач Екатерина Бурляева назвала диеты, увеличивающие риск заражения коронавирусом
Врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева сообщила о важности полноценного и сбалансированного питания в период пандемии коронавируса. Она рекомендует в это время отказаться от диет, основанных на голодании или исключающих главные питательные вещества, поскольку они увеличивают вероятность инфицирования коронавирусом.
Екатерина Бурляева подчеркнула, что подобные диеты могут оказать негативное влияние на иммунную систему человека, что приводит к повышению риска заражения различными инфекциями. Специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработаны рекомендации относительно рациона взрослых и детей в период самоизоляции. Они основаны на результатах многих исследований, в ходе которых изучался метаболизм человека в различных условиях окружающей среды. Также специалисты учли главные принципы нутрициологии, среди которых: соотношение употребленных и потраченных калорий, обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами, а также разнообразие рациона. С помощью правильно подобранного питания можно скорректировать массу тела у людей, страдающих избыточным весом, а также тех, кто хочет увеличить его.
Диетолог отметила, что в период карантина большинство людей стали меньше двигаться, поэтому следует снизить суточную калорийность рациона. В это время, по мнению Екатерины Бурляевой, следует соблюдать определенный режим питания, состоящий из трех основных приемов пищи и 1-2 перекусов. При этом ужинать лучше за 3-4 часа до сна.
Екатерина Бурляева подчеркнула, что подобные диеты могут оказать негативное влияние на иммунную систему человека, что приводит к повышению риска заражения различными инфекциями. Специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработаны рекомендации относительно рациона взрослых и детей в период самоизоляции. Они основаны на результатах многих исследований, в ходе которых изучался метаболизм человека в различных условиях окружающей среды. Также специалисты учли главные принципы нутрициологии, среди которых: соотношение употребленных и потраченных калорий, обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами, а также разнообразие рациона. С помощью правильно подобранного питания можно скорректировать массу тела у людей, страдающих избыточным весом, а также тех, кто хочет увеличить его.
Диетолог отметила, что в период карантина большинство людей стали меньше двигаться, поэтому следует снизить суточную калорийность рациона. В это время, по мнению Екатерины Бурляевой, следует соблюдать определенный режим питания, состоящий из трех основных приемов пищи и 1-2 перекусов. При этом ужинать лучше за 3-4 часа до сна.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:45