Врач Екатерина Бурляева назвала диеты, увеличивающие риск заражения коронавирусом





Екатерина Бурляева подчеркнула, что подобные диеты могут оказать негативное влияние на иммунную систему человека, что приводит к повышению риска заражения различными инфекциями. Специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработаны рекомендации относительно рациона взрослых и детей в период самоизоляции. Они основаны на результатах многих исследований, в ходе которых изучался метаболизм человека в различных условиях окружающей среды. Также специалисты учли главные принципы нутрициологии, среди которых: соотношение употребленных и потраченных калорий, обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами, а также разнообразие рациона. С помощью правильно подобранного питания можно скорректировать массу тела у людей, страдающих избыточным весом, а также тех, кто хочет увеличить его.Диетолог отметила, что в период карантина большинство людей стали меньше двигаться, поэтому следует снизить суточную калорийность рациона. В это время, по мнению Екатерины Бурляевой, следует соблюдать определенный режим питания, состоящий из трех основных приемов пищи и 1-2 перекусов. При этом ужинать лучше за 3-4 часа до сна.