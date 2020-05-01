АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых» смартфонов

По словам директора компании «Кселла» Алексея Буянова, при покупке нового гаджета необходимо обязательно проверить IMEI-код. Это связано с рисками, с которыми могут столкнуться владельцы «серых» смартфонов.
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых» смартфонов

Оператор связи или производитель смартфонов имеют основание отключить устройство. Каждый гаджет можно идентифицировать благодаря МАС-адресу и IMEI. Существует «черный список» краденых телефонов, поэтому, как только они появляются в сети, их можно отследить. Например, у компании Samsung существует отработанная система блокировки, которая приводит к тому, что телефон теряет свою функциональность.

Алексей Буянов призвал обратить внимание на то, чтобы в системе была регистрация серийного номера гаджета. Кроме этого, он должен совпадать с таким же обозначением на упаковке смартфона, гарантийном чеке и аккумуляторе устройства. Эксперт рассказал, что правительство прорабатывает план по борьбе с нелегальными гаджетами. Предполагается ввод системы сертификации, которая будет иметь привязку IMEI-кода к абонентским контрактам мобильных операторов. Такой метод уже практикуют на территории Казахстана.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из…
Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении…
Джада Пинкетт-Смит об отношениях с Уиллом Смитом на карантине: "Оказалось, я мужа совсем не…
В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных…
Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в…
Россияне отмечают праздник Весны и Труда: Что нельзя делать при праздновании 1 Мая на…
Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы россиян за…
"Строгий и умиротворенно молчаливый": Елизавета Боярская восхитилась пустынными улицами…
Ученые: Коронавирус не может стать хроническим…
Врач прокомментировал данные об опасности…
"Талантливое семейство": Дочь певца Витаса Алла станцевала под композицию Uno группы Little…
Владимир Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину скорейшего…
Доктор Александр Мясников призвал россиян более ответственно отнестись к майским…
Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой…
Михаил Мишустин заразился…
Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды…
Специалисты из Китая разработали защитную маску, не мешающую работе Face…
Бритни Спирс призналась, что сильно похудела из-за тоски по…
Просмотреть все новости