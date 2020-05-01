Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых» смартфонов
По словам директора компании «Кселла» Алексея Буянова, при покупке нового гаджета необходимо обязательно проверить IMEI-код. Это связано с рисками, с которыми могут столкнуться владельцы «серых» смартфонов.
Оператор связи или производитель смартфонов имеют основание отключить устройство. Каждый гаджет можно идентифицировать благодаря МАС-адресу и IMEI. Существует «черный список» краденых телефонов, поэтому, как только они появляются в сети, их можно отследить. Например, у компании Samsung существует отработанная система блокировки, которая приводит к тому, что телефон теряет свою функциональность.
Алексей Буянов призвал обратить внимание на то, чтобы в системе была регистрация серийного номера гаджета. Кроме этого, он должен совпадать с таким же обозначением на упаковке смартфона, гарантийном чеке и аккумуляторе устройства. Эксперт рассказал, что правительство прорабатывает план по борьбе с нелегальными гаджетами. Предполагается ввод системы сертификации, которая будет иметь привязку IMEI-кода к абонентским контрактам мобильных операторов. Такой метод уже практикуют на территории Казахстана.
Оператор связи или производитель смартфонов имеют основание отключить устройство. Каждый гаджет можно идентифицировать благодаря МАС-адресу и IMEI. Существует «черный список» краденых телефонов, поэтому, как только они появляются в сети, их можно отследить. Например, у компании Samsung существует отработанная система блокировки, которая приводит к тому, что телефон теряет свою функциональность.
Алексей Буянов призвал обратить внимание на то, чтобы в системе была регистрация серийного номера гаджета. Кроме этого, он должен совпадать с таким же обозначением на упаковке смартфона, гарантийном чеке и аккумуляторе устройства. Эксперт рассказал, что правительство прорабатывает план по борьбе с нелегальными гаджетами. Предполагается ввод системы сертификации, которая будет иметь привязку IMEI-кода к абонентским контрактам мобильных операторов. Такой метод уже практикуют на территории Казахстана.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:27